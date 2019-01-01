اليوم.. انطلاق ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بالهناجر

تنطلق في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس٬ بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ فعاليات الملتقى التاسع للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ حيث تعرض مجموعة من أفلام الشباب المتميزة وهي: "التخزينة" للمخرج التونسى٬ محمد التونسى.



ويناقش الفيلم مشاكل الشباب وحلم الهجرة غير الشرعية والموت في البحر، وبحسب مخرج: يقصد بــ"التخزينة" هو المكان الذي يتجمع فيه المهاجرون٬ قبل السفر والذهاب نحو مجهول بأيام٬ الفيلم يتحدث عن مجموعة من الشباب من بينهم فتاة٬ تعرضوا لظروف قاسية٬ فكانت الهجرة غير الشرعية ملجأهم الأخير.



فيلم "طير بينا يا قلبى" للمخرجة المصرية آلاء سعد الدين، ويناقش الفيلم مشكلة مخرج سينمائى شاب تعرض لحادث أدى لحدوث شلل نصفى سفلى٬ ونرى كيف أصبحت حياته مع زوجته بعد مرضه.