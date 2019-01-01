فيديو.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد "إنساى"

طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي يتعاون فيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد بعنوان "إنساي"، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وكان كل من محمد رمضان وسعد لمجرد قد سافرا إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل وضع اللمسات الأخيرة على كليب "انساي"، الذي تم تصويره هناك بواسطة المخرج حسام الحسيني.



أغنية "انساي"تعد التعاون الأول الذي يجمع بين رمضان ولمجرد، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية فيما يغني رمضان باللهجة المصرية.