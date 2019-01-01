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محافظات

عاطل يطعن "تباع" منعه من معاكسة شقيقته بالغربية

الخميس 18/يوليه/2019 - 03:29 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى
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نجحت مباحث قسم شرطة زفتى، بمديرية أمن الغربية، فى القبض على عاطل قام بطعن شاب تصدى له، ومنعه من معاكسة شقيقته الصغرى.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم شرطه زفتى، بوصول المدعو "ع. ع. ر" 20 عاما، تباع، مقيم كفر عنان لمستشفى زفتى العام، ومصاب بجرح نافذ بالصدر.

وبانتقال قوة من مباحث قسم شرطه زفتى، وسؤال والد المجنى عليه، قرر قيام المدعو "م. م. ال" 19 عاما، عاطل، وسبق اتهامه فى عدة قضايا، ومقيم بكفر عنان بإصابة نجله، وإحداث ما به من إصابات، بعد قيامه بالتصدى له ومنعه من معاكسة شقيقته الصغرى.

على الفور تمكن المقدم أحمد مصلح وكيل الفرع الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد أحمد رمزى رئيس مباحث القسم، والنقيب فتحى شعلان معاون القسم، من ضبط المتهم خلال دقائق من ارتكابه للواقعة وبسؤاله قرر ما سبق، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.
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