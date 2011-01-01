"البكرى": مصر تمتلك فنادق تاريخية على أعلى مستوى

قال أحمد البكري رئيس تحالف شركات السياحة المصرية إن القطاع الحكومي في مصر يمتلك سلسلة من الفنادق التاريخية، ساهمت في دعم السياحة خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف "البكري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن البنية التحتية التي أهلتها شركات قطاع الأعمال العام عبر تطوير الفنادق التاريخية كانت بمثابة استعداد جيد لاستقبال السياحة الوافدة لمصر عقب حالة الركود التي ألمت بالقطاع بعد ثورة 2011.



وأشار "البكري" إلى أن الفترة القادمة ستشهد حالة من الرواج السياحي في مختلف القطاعات.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، على تنمية إيرادات الشركات التابعة، لها ضمن رؤية تتمثل في إستغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل في إطار دعم الشركات المملوكة لها، للمنافسة في الأسواق المحلية.