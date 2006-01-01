الأمم المتحدة: القيود الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين تتعارض مع ميثاقنا

أعلنت الأمم المتحدة أن القيود الأمريكية على تنقل موظفي البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.



وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن موقف الأمم المتحدة يتمثل في أنه من الضروري "تفادي خطوات لا تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية حول الحصانة والامتيازات الدبلوماسية والاتفاقية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن المقر الأممي".



وأضاف أن الأمم المتحدة "ستواصل معالجة هذه المسألة".



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودا على تنقل موظفي البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وأفراد عائلاتهم.



ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه الظروف بـ "غير الإنسانية".