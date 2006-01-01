رسميًا.. الصربي زوران مانولوفيتش مديرًا فنيًا للوداد المغربي

أكد الدولي الاسكتلندي "أندي روبرتسون" مدافع ليفربول الإنجليزي، أنه مُستعد للمشاركة في المباريات، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في يده.



وأوضح الموقع الرسمي لحمُر الميرسيسايد، أنّ "روبرتسون" أصبح جاهزًا للمُشاركة في المباريات، حيث تدرب بشكل طبيعي في تدريبات اليوم.



وقال روبرتسون: "الأمر متروك للمدرب، ولكنني جاهز للمباراة القادمة، كل الأمور في يد المدرب، أنا أتطلع إلى العودة، واللعب مرة أخرى".



وذكرت صحيفة البطولة المغربية، أن زوران التقى للمرة الأولى باللاعبين خلال مران الفريق صباح اليوم الأربعاء في ملعب بن جلون بالدار البيضاء بحضور رئيس النادي سعيد الناصيري.