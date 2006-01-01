ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ بلغ قيمته 4 جنيهات بمحلات الصاغة حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 651 جنيها للجرام، فى ظل هدوء مبيعات الذهب فى مصر، خلال الفترة الماضية.



وصعد سعر الاوقية الذهب العالمية نحو 15 دولار حيث سجلت نحو 1421 دولار ارتفاع بلغت بنسبة 1.1 %.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:



عيار 18 سجل 557 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 651 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 742 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 5191 جنيها.



أوقية الذهب 1421 دولار.