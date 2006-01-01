التعليم تعلن نتيجة التحقيقات في واقعة الغش الجماعي بمدينة بيلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعي بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشري الثانوية العامة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019.



وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء"، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين قاموا بالغش بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات في ذات اللجنة الامتحانية، وقد قررت الوزارة حرمانهم جميعًا من دخول امتحانات الدور الثاني مع اعتبارهم راسبين في تلك المواد ويعتبر العام الدراسي بالنسبة لهم عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا.



وبشأن تطابق الإجابات لـ47 طالبًا في مادتي "اللغة العربية، والفيزياء"، وثبوت تطابق في إجابات 37 طالبًا في مادتي "الفيزياء، والكيمياء"، وثبوت تطابق في إجابات 113 طالبًا في المواد "اللغة العربية، والفيزياء" في ذات اللجنة الامتحانية، قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات في تلك المواد واعتبارها مواد رسوب ويطبق على الطلاب الممتحنين القواعد المنظمة للدور الثاني، على أن يتم احتساب نصف الدرجة العظمى فقط في حالة نجاحهم في تلك المواد.



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات، عدم عقد لجان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلجنة الامتحان رقم 1154 ومقرها مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ خلال الدور الثاني ومسقبلًا (خلال السنوات المقبلة).