"كاف" يكرم مشجع من زيمبابوي وصل إلى القاهرة سيرا على الأقدام

التقى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالمشجع "الفين زاكاتا" الذي وصل إلى القاهرة منذ أيام سيرا على الأقدام قادما من زيمبابوي لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية "كان مصر 2019".



وكرم أحمد المشجع القادم من زيمبابوي وكرمه وأهداه تذكرة لحضور المباراة النهائية بالبطولة بين الجزائر والسنغال المحدد لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".