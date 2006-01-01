مانشستر يونايتد يجهز عرضًا لانتزاع زانيولو من براثن توتنهام

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يحاول خطف نجم روما الإيطالي، نيكولو زانيولو من توتنهام الإنجليزي من خلال تقديم عرض جاد.



ويستهدف المدير الفني للشياطين الحمر، السيد أولي جنار سولشاير التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، حيث يراه مناسبًا جدًا لتدعيم مشروعه الطموح في الموسم الجديد.



ويتجه المدرب النرويجي للتوقيع مع اللاعبين صغار السن، الطموحين من أجل التطور وتقديم مستويات كبيرة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد انتداب لاعبين مثل دانييل جيمس الجناح الويلزي وأرون وان بيساكا الظهير الإنجليزي.



وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن أحمر مانشستر يقود سباق التعاقد مع لاعب إنتر ميلان الإيطالي الأسبق، وينوي تقديم عرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدماته.



وكان زانيولو جزءً من الصفقة التي انتقل على إثرها رادجا ناينجولان النجم البلجيكي من روما إلى النيراتزوري في صيف 2018، ومنذ ذلك الحين، جذب اللاعب اهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبرى مثل توتنهام ومانشستر يونايتد.



يُذكر أن اليونايتد يقوم بعمل كبير خلال السوق الصيفية، واقترب من جعل هاري ماجواير نجم ليستر سيتي أغلى مدافع في التاريخ بصفقة تقدر بـ 80 مليون باوند.