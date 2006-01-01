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رياضة

جوارديولا لا يمانع رحيل ساني إلى بايرن ميونخ

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:17 م
جوارديولا
جوارديولا
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استهل مانشستر سيتي مشواره الاستعدادي للموسم المقبل 20192020 بفوز ودي كبير على وست هام بنتيجة 4-1 ليعيد إلى الأذهان مدى جودة هذا الفريق قبل بداية الموسم.


وبعد المباراة سُئل بيب جوارديولا عن واحد من أهم لاعبيه وهو ليروي ساني والذي رُشح للإنتقال إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف بل وتم تقديم عرض له وقوبل بالرفض من قبل السكاي بلوز لأنه لم يكن ملائمًا.

وكان رد جوارديولا عن هذا الأمر كالتالي: ” أعتقد أنه سيبقى معنا، وأتمنى أن يحدث هذا”.

” النادي قدم له عرض للبقاء في الموسم الماضي ولكني قلت مرارًا وتكرارًا أني أريد للجميع أن يكونوا سعداء هنا”.

وأضاف: ” نريد أن نساعده على التطور، نعلم أن لديه إمكانيات كبيرة، ومن الصعب إيجاد مثل إمكانيته في هذا العالم، ولكن هو يعلم مثل الجميع هنا أن اللعب في الفريق الأساسي أمر صعب نظرًا للجودة التي نمتلكها”.

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