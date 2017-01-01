رسائل وداع من نجوم الهلال السعودي لـ"علي الحبسي"

قررت إدارة نادي الهلال، التخلي عن خدمات، حارس المرمي المخضرم، علي الحبسي، والاستقرار على تواجد عبدالله المعيوف أساسيًا مع الفريق الأزرق.



ويملك الحبسي “37 عامًا” مسيرة رائعة في عالم كرة القدم حيثُ قضى معظم وقته في الدوري الانجليزي مع أندية بولتون، ويجان وبرايتون وريدينج ثم انتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2017.



وفى هذا الصدد، بعث الحارس العماني علي الحبسي، برسالة وداع لجماهير نادي الهلال السعودي بعد أن تمت مخالصته ليرحل عن صفوف الأزرق بعد قضاء موسمين ظهر خلالهما بمستويات متميزة.



وفى السياق ذاته، حظي الحارس المخضرم، بوداع مؤثر من جميع لاعبي الهلال، حيث كتب محمد الشلهوب عبر “انستجرام” قائلا:” البعض من جمال أخلاقهم تنحني لهم القلوب حبًا واحترامًا مثل محمد الشلهوب”.



وكتب كل من ياسر الشهراني ومحمد الجحفلي وعلي البليهي وحسن كادش ومحمد البريك وكاريو، رسائل وداعية مختصرة قائلين “شكرا من القلب.. الله يوفقك أينما كنت.. وداعا أبو ريناد”.