كوياتي قائد السنغال: لا نسعى للانتقام من الجزائر

شدد شيخو كوياتي، قائد منتخب السنغال، على جاهزية منتخب بلاده لرفع كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ عند مواجهة المنتخب الجزائري، الجمعة، في نهائي النسخة الحالية للبطولة المقامة في مصر، مشددا على أن منتخب "أسود التيرانجا" لا يسعى للانتقام من "الخضر".



وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره السنغالي بهدف دون رد في دور المجموعات، ليتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن السنغال في الوصافة.



وقال كوياتي، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الجزائر (الجمعة) باستاد القاهرة الدولي: "دون شك سيكون هدفنا التتويج باللقب الأول من أجل إهدائه للشعب السنغالي، لدينا منتخب سيطر على الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، لكن لسوء الحظ لم نرفع الكأس الأفريقية من قبل، أملنا كبير في أن نفعل ذلك مساء الجمعة".



وأضاف قائد السنغال: "المنتخب الجزائري قدم مشوارا قويا للغاية، ووصفه الكثيرون بأنه الأفضل، لكن نحن لا نرى أمامنا سوى شيء واحد وهو التتويج باللقب".



وتابع كوياتي: "لا نفكر في الانتقام من الجزائر، هذا الأمر غير مطروح تماما بالنسبة لنا، خسرنا في المباراة الأولى التي لعبناها أمامهم، لكن وضعنا ذلك خلف ظهورنا بالفعل، الآن تنتظرنا مباراة مختلفة في نهائي كأس أفريقيا، هدفنا هو الفوز باللقب وسنبذل كل ما في وسعنا".



وتطرق كوياتي للحديث عن غياب زميله المدافع كاليدو كوليبالي للإيقاف، حيث قال: "لا يخفى على أحد أن كوليبالي لاعب مهم للغاية، هو قائد أيضا، وكنا نتمنى أن يلعب النهائي معنا".



وأضاف: "غياب كوليبالي مؤثر، لكننا تنقلنا إلى مصر بقائمة قوامها 23 لاعبا، حتى الآن عانينا عديدا من الإصابات، بالإضافة إلى العقوبات أيضا، سننجز المهمة بمن حضر، ولدينا ثقة كاملة في الأسماء المعنية بمباراة الجمعة".



وأتم: "الجميع داخل المعسكر مستعد، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تقديم أفضل ما لدينا خلال نهائي البطولة".



وتأهل منتخب "أسود التيرانجا" لنهائي أمم أفريقيا، عقب الفوز على تونس بهدف دون رد، فيما تأهل المنتخب الجزائري للنهائي بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.



وسبق للمنتخب السنغالي الوصول إلى المباراة النهائية عام 2002، لكنه فشل في حمل اللقب بعد الخسارة على يد الكاميرون بركلات الترجيح.