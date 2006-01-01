الاتحاد السكندري يتعاقد مع إسلام جمال

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع اللاعب إسلام جمال قلب دفاع نادي الزمالك السابق، فى إطار تدعيم فريق الكرة.



وقال مصيلحى في تصريح اليوم إن إسلام جمال يملك خبرات كبيرة وجاء التعاقد معه وفقًا للرؤية الفنية للمدير الفني للفريق طلعت يوسف الذى أشاد بقدرات اللاعب الفنية والبدنية وامتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز وتميزه في ألعاب الهواء، باعتباره إضافة حقيقية ومميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.



ووقع اللاعب على عقده مع زعيم الثغر يمتد لموسمين في حضور محمد مصيلحى رئيس النادي.