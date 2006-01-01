نقل آلاف الأشخاص في تايوان لمناطق آمنة استعدادًا لإعصار "داناس"

قامت السلطات التايوانية، اليوم الأربعاء، بنقل آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة؛ استعدادا لأول إعصار يضرب البلاد هذا العام والملقب بـ"داناس".



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، أن الخطوط الجوية في تايوان ألغت رحلات داخلية، كما قامت سلطات البلاد بإصدار تحذيرات من وقوع فيضانات وارتفاع لأمواج البحار.



وأضافت القناة أنه من المتوقع أن يضرب إعصار "داناس"، مقاطعة ييلان بشمال شرق تايوان في وقت متأخر من الخميس القادم.



ونقلت يورونيوز عن مسئولي الطقس في تايوان قولهم، إن الإعصار يتحرك عبر المحيط في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 18 كيلومترًا في الساعة.



وأكدت السلطات في تايوان أن أكثر من ألفي شخص، معظمهم من السائحين الأجانب، تم نقلهم إلى مناطق آمنة من الساحل الشرقي للبلاد اليوم استعدادًا للإعصار.