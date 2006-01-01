التنمية المحلية: المشروعات التنموية منتظمة في المحافظات

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة تتابع كافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في المحافظات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين البنية التحتية للمحافظات.



وأضاف قاسم لـ"الدستور" أن وزارة التنمية المحلية، تتابع كافة الأعمال الجارية في المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال لجان الرصد الميداني، لتقديم الدعم الكامل للمشروعات، وإزالة المعوقات التي تواجهها.



وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن مخططات التنمية في المحافظات تسير بشكل منتظم، وأن المحافظين يتابعون كافة المخططات التي تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأشار إلى أن هناك تعاون متكامل بين الوزارة، والمحافظين، والجميع يعمل بروح الفريق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.