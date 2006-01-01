منتخب الشاطئية يبدأ مشواره في بطولة نيوم بمواجهة الصين غدا

يبدأ المنتخب الوطني للكرة الشاطئية غدا الخميس مشواره في بطولة كأس "نيوم" التي انطلقت اليوم الأربعاء في السعودية، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري بمشاركة 6 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.



ويلتقي المنتخب الوطني غدا مع نظيره الصيني ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك المنتخب السعودي "منظم البطولة"، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات عمان والإمارات وإنجلترا.



ويخوض المنتخب الوطني بعد غد الجمعة المباراة الثانية والأخيرة في دور المجموعات، أمام المنتخب السعودي، على أن يتأهل متصدرا المجموعتين إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل، والذي سيشهد أيضا مباراتي تحديد المراكز من الثالث إلى السادس.