مسابقة لاختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قبل قليل، عن إطلاق مسابقة خاصة باختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار السعي للأفضل في كل ما يتعلق بالمشروع ورعاية الدولة له واهتمامها بالمشاركة المجتمعية فيه.



وأوضح العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، أن المشاركة في المسابقة سيكون من خلال الدخول على الرابط الخاص بالموقع الرسمي لشركة العاصمة الإدارية (www.acud.eg) وملئ البيانات اللازمة في القسم الخاص بـ (مسابقة اختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة).



وتابع أن شروط اختيار الاسم والشعار يجب أن يراعي فيها العديد من الاعتبارات، منها أن يعبر عن الشخصية المصرية التفرد والأصالة والبساطة وعدم التعقيد (لا يزيد على كلمتين - سهل النطق) وكذا وضوح المعني وعدم الغموض وألا يعبر عن حزب سياسي أو توجه ديني والعديد من المحددات الأخرى المذكورة بالموقع.



وكشف عن رصد جوائز للمسابقة بإجمالي مبلغ (250 ألف جنيه مصري) قيمة الجائزة الاولي (75 ألف جنيه مصري) والثانية (50 ألف جنيه مصري).والثالثة (25 ألف جنيه مصري) بالإضافة الي عدد عشرة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة (10 الاف جنيه مصري) وتعقد المسابقة خلال الفترة من 187- 1782019 علما بأنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم من المتخصصين لتقييم المقترحات المقدمة وحصر وتحديد الأفضل من بين كافة المقترحات المقدمة.