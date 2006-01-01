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رياضة

اتحاد القدم الكويتي: وضع المنتخب بتصفيات كأسي العالم وآسيا متوازن

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:08 م
خالد الشمري
خالد الشمري
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قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري، إن وضع المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية في قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 "متوازن".

وأوضح الشمري - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - أنه على الرغم من توقف المنتخب لأكثر من ثلاث سنوات بسبب الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية، إلا أن الحظوظ متوازنة مع المنتخبات الأخرى في المجموعة.

وأكد أهمية تكاتف الجميع وراء المنتخب في البطولات المقبلة، بغض النظر عن ما حدث في الفترة الماضية، موضحا أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على المنتخب بشكل كبير؛ لاستعادة مكانته المتميزة في المحافل القارية والدولية.

وكانت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 لكرة القدم، التي أجريت بوقت سابق اليوم في ماليزيا، قد وضعت منتخب الكويت في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من استراليا، والأردن، والصين، تايبيه والنيبال.

ووزعت القرعة 40 منتخبا على ثماني مجموعات، كل خمسة منها في مجموعة، وتلعب التصفيات بطريقة الدوري المجزأ من مرحلتين، وستقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل وحتى 9 من يونيو 2020.
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