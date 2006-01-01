حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة الدراجات البخارية بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 عاطلين لسرقتهم الدراجات البخارية بمنطقة القطامية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم "هشام. ف"، و"وسام. ع"، و"أحمد. م"، عاطلين.



واعترف المتهمون أمام النيابة بسرقتهم لـ 4 دراجات بخارية بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد بيعها والاتجار فيها.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة القطامية تفيد بسرقة دراجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض على المتهمين أثناء محاولتهم سرقة إحدى الدراجات، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات واعترفوا ببيعها وتقسم المبلغ على أنفسهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.