رايولا يثير الجدل من جديد حول إمكانية عودة بوجبا إلى يوفنتوس

أثار "مينو رايولا" وكيل اللاعب الدولي "بول بوجبا" متوسط نادي مانشستر يونايتد الجدل حول مستقبل الفرنسي من جديد وإمكانية عودته ليوفنتوس بالميركاتو الصيفي.

وصرح "بوجبا" قبل أسابيع عن رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد" من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، خاصة مع وجود اهتمام من قبل يوفنتوس وريال مدريد بالتعاقد معه.



وهو ما أكد عليه "رايولا" في تصريحات أخرى، أن المسئولين في مانشستر يونايتد يعلمون جيدًا ما هي رغبة الفرنسي جيدًا، وهي الانتقال عن صفوف الفريق.

وردًا على إمكانية عودة بطل كأس العالم 2018 مع منتخب الديوك إلى البيانكونيري مرة أخرى، قال الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "ما يهمني في الوقت الحالي أنني أعيش اليوم بجميع تفاصيله، ولنرى ما سيحدث في المستقبل".



وأتم: "يوفنتوس؟ أكرر ما قلته من قبل، أنا أعيش اليوم بيومه، ولكن غدًا من يدري ماذا سيحدث؟!".