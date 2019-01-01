فلسطين تصدر تقريرا حول الاعتداءات الإسرائيلية على المحميات الطبيعية

استعرضت سلطة جودة البيئة، الهجمة الإسرائيلية المتواصلة بحق البيئة والمحميات الطبيعية الفلسطينية في المناطق المحاذية للمستوطنات المقامة في حدود عام 1967، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين ومصادرتها، بحجج واهية وذرائع مختلفة.



وأشارت في ورقة حقائق أصدرتها اليوم، بان الاحتلال يسعى لفرض توسع استيطاني جديد من خلال عمليات التهجير واقتلاع الأشجار في المحميات الطبيعية، والتي تعتبر بوابة للاستيطان من خلال الإعلان بأنها محميات طبيعية، ومن ثم العمل على تحويلها لمناطق عسكرية مغلقة.



وذكرت سلطة جودة البيئة، بأن محمية أم الخير الرعوية الواقعة جنوب شرق يطا، والتي تقدر مساحتها بــ 600 دونم، تعرضت لاستهداف بالآليات الثقيلة من قبل قوات الاحتلال، وعمليات تجريف واقتلاع لكافة الأشجار والشجيرات، وإزالة جزء كبير من السياج، وهدم أربعة آبار مياه.



