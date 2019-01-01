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رياضة

مونديال السلة 2019: بن سيمونز يؤكد غيابه عن منتخب أستراليا

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:43 ص
جريدة الدستور
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أعلن الأسترالي بن سيمونز لاعب فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أنه لن يشارك مع منتخب بلاده في مونديال السلة المقرر في الصين، للانصراف لتحضيرات فريقه للموسم المقبل.

وأفاد سيمونز (22 عاما) أنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم في الصين بين 31 أغسطس و15 سبتمبر، لأنه "من الافضل أن أعود في سبتمبر إلى فيلادلفيا للتأقلم مع زملائي الجدد والتحضير للموسم المقبل"، وذلك في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل.

وأتت تصريحات سيمونز بعد ساعات من تأكيد ناديه التقارير عن تمديد الطرفين العقد بينهما لخمسة أعوام، لقاء مبلغ يقدر بـ 170 مليون دولار.

وكان وكيل اللاعب ريتش بول قد أثار في تصريحات سابقة لشبكة "اي اس بن ان"، شكوكه بالتحاق اللاعب بصفوف منتخب بلاده.

وأوضح اللاعب "سأعود إلى أستراليا للتمرن واللعب مع +بومرز+ في المباريات التحضيرية المقبلة" في إشارة إلى لقاء وديين لمنتخب بلاده أمام الولايات المتحدة في 22 و24 آب/آغسطس في ملبورن.

وأضاف سيمونز في بيانه "أنا متحمس جدا بشأن المواهب في تشكيلة +بومرز+، خصوصا أننا نقترب من عام 2020 حيث سيشرفني وسأشعر بالتواضع لتمثيل بلادي على أعلى مستوى في أولمبياد طوكيو".

وتألق سيمونز الذي بامكانه أن يلعب في مركز الجناح او الموزع، الموسم المنصرم مع فيلادلفيا وبلغ معدله 16,9 نقطة و8,8 متابعات و7,7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وشارك في مباراة كل النجوم "أول ستار".

وبات يتوجب على منتخب "بومرز" الاعتماد على عناصر أخرى، علما أن صفوفه تزخر بلاعبين يخوضون غمار الدوري الأميركي على غرار جو اينغليس (يوتا جاز)، أندرو بوغوت (غولدن ستايت ووريرز) باتي ميلز (سان انتونيو سبيرز) وآيرون باينز ((فينيكس صنز).

وتشارك أستراليا ضمن المجموعة الثامنة مع كندا والسنغال وليتوانيا، في المونديال الذي يشارك فيه منتخبان عربيان هما تونس والأردن.
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