التعليم تواصل تلقي تظلمات الثانوية.. والعربي والتاريخ والأحياء يتصدرون

تواصل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تلقي تظلمات نتائج الثانوية العامة في يومها الثاني، والتي بدأت أمس الثلاثاء، وشهدت إقبال مكثف للطلاب في عدد من المواد هى "اللغة العربية، والأحياء، والتاريخ" الأكثر تظلمًا من قبل الطلاب.



حيث شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم في امتحانات الثانوية ٢٠١٩، والتي أعلن عنها أول أمس الاثنين في المدارس.



وكانت فتحت المقار لاستقبال التظلمات التي حددتها الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية والبالغ عددها ٣١ مقرًا، أمس.