تركيا تحتضر..عجز الميزانية بقيمة 14 مليار دولار وارتفاع معدل البطالة

سجلت الميزانية التركية عجزًا كبيرا بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) في يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية، فقد وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن الميزانية أظهرت عجزًا أوليًا يستثني مدفوعات الفائدة بقيمة 7.7 مليار ليرة في يونيو الماضي.



فقد بلغ عجز الميزانية 78.58 مليار ليرة (نحو 14 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنةً مع 46.1 مليار ليرة في الفترة نفسها من 2018، وتتوقع الحكومة عجزًا قدره 80.6 مليار ليرة (نحو 16 مليار دولار) في نهاية 2019، بينما تجاوز العجز العام الماضي 27 مليار دولار.



فيما ارتفع معدل البطالة في تركيا، ليسجل 13% في أبريل الماضي، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عامًا فأعلى بواقع 1.1 مليون شخص، ووصل إلى 4.2 مليون شخص في أبريل الماضي، على أساس سنوي.