تحذير أميركي رسمي من "إدمان الحيوانات"

حذرت الشرطة المحلية في ولاية تينيسي الأميركية، من مغبة رمي المخدرات في المرحاض، خشية أن تدمنها حيوانات مثل البط والإوز والتماسيح، فتصبح شديدة الخطورة.



وإثر مداهمة منزل مشتبه فيه حاول التخلص من مادة الميثامفيتامين عبر رميها في المرحاض وتشغيل طاردة المياه، قالت شرطة مدينة لوريتو عبر حسابها على "تويتر": "رجاء لا ترموا مخدراتكم في المراحيض".



وأوضحت الشرطة: "عندما ترمون أشياء في المراحيض، ينتهي بها المطاف في أحواض تخزين المياه قبل انتقالها إلى الأنهار حيث ينتشر البط والإوز وغيرها، وإدمانها قد يفضي إلى ما لا يحمد عقباه".



وأضاف التحذير أن التماسيح قد تزداد خطورة في الأنهار، بسبب تلك المواد، وأثارت هذه الدعوة جدلا واسعا على المنصات الاجتماعية، وقال كثيرون إنهم لم يكونوا على دراية بهذا الأمر.