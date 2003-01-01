العراق يعلن وصول إنتاج الطاقة إلى مستويات "تاريخية"

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، تحقيقها أعلى إنتاج للطاقة منذ تأسيس منظومة الكهرباء الوطنية.



وقال المتحدث باسم الوزارة، مصعب المدرس، لصحيفة ”الصباح“ الرسمية، إن ”إنتاج الطاقة في البلاد بلغ حاليًا 19 ألفًا و100 ميغاوات، وهو الأعلى والأول منذ تأسيس منظومة الكهرباء الوطنية“.



وأضاف المدرس أن ”كميات الإنتاج المتوفرة كان من الممكن أن توفر تجهيزًا على مدار الساعة في حال الحد من حجم الطاقة المفقودة والبالغة 60 %، بسبب تجاوز المواطنين على الشبكة، وعدم نصب العدادات، والعزوف عن تسديد أجور الجباية“.



وأشار إلى أنه جرى رفع ساعات التجهيز لبغداد والمحافظات، لافتًا إلى أن ”الزيادة في الإنتاج مستمرة من خلال إدخال وحدات توليدية جديدة“.



وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية انقطاعًا مبرمجًا في الكهرباء، على الرغم من إنفاق البلاد 40 مليار دولار على هذا الملف، منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، بحسب تقارير حكومية.



ويلجأ العراق لتعويض جزء من العجز الحاصل في حاجته من الكهرباء، من خلال استيراد الطاقة من إيران، وجدولة قطع التيار عن بعض المناطق.



وأعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب مؤخرًا، أن إعمار قطاع الكهرباء في البلاد يتطلب 20 مليار دولار، مؤكدًا وجود اتفاقات مع شركات عالمية لحل أزمة الطاقة في البلاد.