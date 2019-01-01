"النهضة" تتجه لترشيح الغنوشي لخوض الانتخابات التشريعية التونسية

تجه حركة "النهضة" نحو الدفع برئيسها راشد الغنوشي إلى خوض الانتخابات التشريعية التونسية رئيسًا لقائمتها عن دائرة تونس 1، أبرز الدوائر الانتخابية، في خطوة يخطط من خلالها للوصول، وفق ما أكدته مصادر داخل الحركة.



ووفقًا لـ "إرم نيوز" فإن رئيس الحركة الإسلامية، راشد الغنوشي، يسعى إلى رئاسة البرلمان التونسي، بعد أن حسم أمره بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية، وتراجع عن خوض سباق الرئاسية بسبب الخلافات الحادة التي عاشتها الحركة على خلفية اعتزامه الترشح.



وأضافت المصادر أن الحركة ترى بأن حظوظ رئيسها للفوز في الانتخابات التشريعية ومن ثمة الوصول إلى رئاسة البرلمان ممكنة بقوة، كما أن ترشحه لخوض السباق التشريعي لا يواجه أي اعتراض من داخل الحركة، على عكس ترشحه الانتخابات الرئاسية الذي أثار موجة رفض واسعة، وتسبب في خلافات حادة بين عدد من قيادات الحركة.



وبعد أسابيع من الجدل حول ترشيح الحركة رئيسها راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية طُرح احتمال ترشيح الغنوشي للانتخابات التشريعية، رئيسًا لقائمة الحركة عن دائرة تونس 1 التي سبق أن ترشح عنها القيادي البارز في الحركة والنائب الأول لرئيس البرلمان الحالي عبد الفتاح مورو، ما يعني أنّ الحركة قررت العدول عن المراهنة على منصب رئيس الجمهورية وركزت اهتمامها على البرلمان، حيث تُسنّ القوانين وتُدار الأمور، حسب متابعين.



واعتبر مراقبون أنّ حركة "النهضة" تدرك أنّ السباق نحو قصر قرطاج لن يكون سهلًا بالنظر إلى كثرة المرشحين؛ ما يُضعف حظوظها، خاصة أنّ الحركة لا ترضى بالفشل في أول تجربة لها للوصول إلى هذا المنصب، فضلًا عن الخلافات التي شهدتها الحركة على امتداد الأسابيع الماضية بشأن ترشح الغنوشي من عدمه؛ ما بات يهدد وحدة الحركة.