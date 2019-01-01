موجيريني: الحفاظ على الصفقة النويية مع إيران يخدم المصالح الأوروبية

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن أمن الخليج مرتبط بشكل وثيق بالأمن الأوروبي.



وأكدت موجيريني خلال مناقشة حول الاوضاع في الخليج العربي بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مساء أمس الثلاثاء، إنها لمست خلال زيارتيها الاخيرتين الى العراق والكويت اهتمام القيادتين وحرصهما على الحد من التوترات في المنطقة مبينة انها ناقشت خلال الزيارتين سبل الحد وتجنب التصعيد هناك.



وأعربت عن دعم الاتحاد الأوروبي للكويت "التي تعمل على فتح قنوات اتصال بين أطراف المنطقة ومد الجسور بينهم".



وحول الملف الايراني قالت موجيريني إن الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران يخدم المصالح الأمنية لأوروبا والعالم اذ ان الاتحاد الأوروبي لا يرغب بحدوث تصعيد عسكري في المنطقة او حدوث سباق للتسلح النووي.



وأضافت أنه "بدون الاتفاق النووي سيكون الوضع في الخليج أكثر صعوبة" داعية جميع القادة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وقالت إن هذا السبب وراء عمل الاتحاد الأوروبي الهادف الى انقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.



كما انتقدت زيادة ايران تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من الحد الذي حدده االاتفاق النووي داعية اياها الى العودة والامتثال الكامل للاتفاق.