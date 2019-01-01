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عالم

أسلحة نووية أمريكية مخزنة في بلجيكا تثير الجدل في البلاد‎

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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طالب سياسيون معارضون في بلجيكا الحكومة بتقديم أجوبة بعد نشر وثيقة على شبكة الإنترنت لفتت الانتباه من دون قصد إلى وجود أسلحة نووية أمريكية في البلاد.

وكشفت مسودة تقرير للجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي تفاصيل حول ست قواعد جوية في أوروبا وتركيا تخزن الولايات المتحدة فيها 150 سلاحًا نوويًا، وخاصة قنابل الجاذبية من طراز ”بي-61“.

وتأتي هذه الأنباء وسط مخاوف من سباق تسلح نووي جديد في أوروبا، وبعد أن أصبحت معاهدة تاريخية بين موسكو وواشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية تعود لحقبة الحرب الباردة على شفير الانهيار.

وقال النائب عن حزب الخضر صامويل كوغولاتي، إن التقرير أكد ”السر الشائع“ بوجود أسلحة نووية أمريكية في قاعدة كلاين-بروغل الجوية في شمال بلجيكا.

وأضاف ”نطالب بنقاش شفاف تمامًا. يجب أن نوقف هذا الكذب ونضع حدًا لهذا النفاق“.

ويشير جزء من مسودة التقرير الذي وضعه السيناتور الكندي جوزيف داي إلى ما مجموعه ”نحو 150 سلاحًا نوويًا“ في قواعد كلاين-بروغل في بلجيكا وبوتشيل في ألمانيا وأفيانو وغيدي-توري في إيطاليا وفولكل في هولندا وانجرليك في تركيا.

ويحمل التقرير الذي كُتب في أبريل عنوان ”عصر جديد للردع النووي؟ التحديث ومراقبة الأسلحة والقوات النووية المتحالفة“، وقد تم تعديله الأسبوع الماضي لإزالة الإشارات التفصيلية إلى القواعد الجوية.

ويبدو أن المعلومات الواردة في التقرير اقتبست من ورقة سنوية عن القوات النووية الأمريكية تُنشر في ”نشرة علماء الذرة“ التي تقدم تفاصيل عن المواقع المعلن عنها لجميع الرؤوس النووية الأمريكية.

والولايات المتحدة هي واحدة من ثلاث قوى ذرية في حلف شمال الأطلسي إلى جانب بريطانيا وفرنسا، وعلى الرغم من أن التهديد النووي يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الردع، إلا أن الحلف يرفض مناقشته بالتفصيل.

ونأى الحلف بنفسه عن التقرير، حيث شدد أحد مسؤوليه على أنه ”ليس وثيقة رسمية للحلف“.

وقال المسؤول إن الحلف لن يعلق على المسائل النووية، و“الوثيقة المقتبس عنها هي مسودة تقرير لبرلمانيي دول حلف شمال الأطلسي الذين يجتمعون في إطار الجمعية البرلمانية للحلف“.

ورفض متحدث باسم وزير الدفاع البلجيكي ديدييه ريندرز التعليق.

وكان وزير بلجيكي أقر في أواخر الثمانينيات بوجود أسلحة نووية أمريكية في كلاين-بروغل، التي تقع على بعد حوالي 90 كيلومترًا شمال غرب بروكسل، بالقرب من الحدود الهولندية.

لكن، لم يتم تقديم تفاصيل في السابق عن عدد الرؤوس الحربية أو كيفية استخدامها.

ويذكر التقرير أن قنابل ”بي-61“ يمكن أن تحملها ”طائرات الولايات المتحدة والحلفاء ذات القدرة المزدوجة“، لكن لا يمكن استخدامها إلا بأمر من الرئيس الأمريكي.
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