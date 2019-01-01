كثافات مرورية أعلى الدائري بسبب اصطدام سيارة بحاجز خرساني

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق الدائري، إثر اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني على الطريق في الاتجاه القادم من وصلة المريوطية اتجاه الصحراوي، ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، وتم نقله إلى المستشفى، وانتقلت خدمات المرور إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السير.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري القادم من وصلة المريوطية اتجاه الصحراوي، فتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، كما انتشرت خدمات المرور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.