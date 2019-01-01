السعودية: الحج عبادة وليس مجالًا للتفرقة والتحريض

جدد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، دعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام بالتفرغ لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.



وشدد في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.



وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أن الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين، وليس مكانًا للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض، مشددًا على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.