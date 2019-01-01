إحالة 38 طبيبا وصيدليا للتحقيق بسبب الإهمال في كفر شكر

أكد محمد حسيني عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه تم إحالة 38 طبيبا وصيدليا بالمستشفى المركزي والعيادات الخارجية بالمدينة إلى التحقيق، بسبب الإهمال وعدم التواجد في مواعيد العمل الرسمية؛ مما أثر على الخدمة الطبيبة المقدمة للمرضى في ظل وجود تكدث كبير من المرضى لا يجدون طبيبا للكشف وصرف العلاج.



وأضاف "حسيني" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن عدم تواجد الأطباء فى مواعيد العمل الرسمية داخل المستشفى المركزى والعيادات الخارجية ليست المرة الأولى خلال مرور لجنة المتابعة، مشيرا إلى وجود تكدث للمرضى انتظارا لحضور الأطباء والصيادلة للكشف وصرف العلاج المقرر لهم من قبل الأطباء المتخصصين.



وقال رئيس المدينة إنه توجد لجنة متخصصة من ادارة المتابعة بإشراف طلعت محمد سالم للمرور اليومي على الوحدات الصحية والمصالح الخدمية لمتابعة خط سير العمل ومدى تواجد الموظفين والأطباء بهدف راحة المواطنين، مناشدا الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة تواجد الأطباء للكشف والعلاج لعدم معاناة المرضى في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكبدهم مشقة ومصاريف الانتقال من قرى المدينة.