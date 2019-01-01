الأربعاء 17 يوليه 2019 الموافق 14 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

حوادث

كثافات مرورية بشوارع وميادين بالقاهرة والجيزة

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:19 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
ads
شهدت شوارع القاهرة والجيزة ظهور كثافات مرورية مرتفعة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائرى.

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من أشرف بن شرقي على انضمامه للزمالك

منذ ثلث ساعة

هاني رمزي ينتقد لاعبي منتخب مصر: بعضهم كان يشعر أنه "في رحلة"

منذ حوالي 7 ساعات

هانى رمزى يوضح حقيقة تصريحاته عن "المحمدى"

منذ حوالي 14 ساعة

"الوزير قالي هجيب حقك".. دارين مصطفى تكشف تفاصيل اعتداء أحمد مجاهد عليها

ads

الصور

image description

تكريم طلاب الثانوية العامة

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

image description

الجلسة العامة للبرلمان

image description

عزاء والدة داليا مصطفى

image description

صور صعود الجزائر لنهائي أمم أفريقيا بهدف محرز القاتل

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس ونيجيريا والقنوات الناقلة

"كاف" يعلن تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

الآن تنسيق الجامعات الخاصة 2019 مصاريف الكليات "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – الجامعة الروسية – جامعة 6 أكتوبر – جامعة بدر – الجامعة البريطانية"

وكيل "بن شرقى": اللاعب رفض الهلال السعودى من أجل الزمالك

ستوديو

أمينة تغني باللهجة العراقية منتصف أغسطس المقبل

عاجل| توقيع اتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير

علي الحجار: ألبومي المقبل يضم 12 أغنية.. وهذا سر ابتعادي عن "السينجل"

تعرّف على أسعار تحويل السيارات إلى غاز وأنظمة التقسيط (فيديو)

ads

رياضة

مونديال السلة 2019: بن سيمونز يؤكد غيابه عن منتخب أستراليا

هاني رمزي ينتقد لاعبي منتخب مصر: بعضهم كان يشعر أنه "في رحلة"

مدرب مصر السابق يقدم اعتذاره للجماهير ويدافع عن قرار ضم وردة

نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع بروس لخلافة بنيتز

الرئيس نيوز

نص/ ننشر بنود الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان

الوسيط الاثيوبي في السودان يعبر عن فخره ونيله شرف الوساطة

بسبب مخالفات مالية.. وزير الزراعة يحل إدارة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية

الأرصاد: طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 42

منوعات

معرض فني لروبوت ذكاء اصطناعي في بكين

تصدير القهوة الفورية الإندونيسية إلى نيوزيلندا

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ"الزهايمر"

7 أشياء في غرفة نومك.. تخلص منها فورا

كشكول

محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة"هاتفياً"

ثلاث مواد يتصدرون اليوم الأول والثاني في تظلمات الثانوية العامة

مأزق في "العليا للتنسيق".. ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة بعد أزمة الـ17 %

كيف تسجل كليتك عبر موقع التنسيق؟

إسلام سياسي

ياسر برهامي: استخدام تطبيق " فيس آب" حرام شرعا

الإرهابية تروج لدعوات تجديد البيعة لـ" محمود عزت"

تحالف دعم الشرعية في اليمن يسقط طائرتي درون أطقتهما ميليشيا الحوثي

زعيم المعارضة التركية يدعو لطرد الإخوان من بلاده والتصالح مع مصر - فيديو

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
أين البابا كيرلس السادس؟
لواء.حمدى البطران
الزخم الثقافى فى الأقاليم
ثروت الخرباوي
مبعوث العناية الأمريكية
منى رجب
جمالك يا نيل
المزيد

الثقافة

التحولات الحاسمة فى الإدارة المعاصرة بمكتبة المستقبل

سينما الحضارة تستعرض دور "الطهطاوى" فى نقل علم الجغرفيا الحديث

صدور النسخة العربية لكتاب "حرب صليبية فى أوروبا"

نجيب وولده شهدى فى ملتقي المنيرة الثقافى.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك