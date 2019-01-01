الشيخ ممدوح عامر: أحمد أبو فيوض من أحفظ قراء مصر

قال القارئ الشيخ ممدوح عامر، إن الشيخ أحمد أبو فيوض، هو قارئ متمكن من أحكام التلاوة، وأينما تضعه يقرأ في أي موضع من مواضع القرآن.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الشيخ أحمد أبو فيوض، من المشايخ القلائل، الذين يقرأون كل آيات القرآن، ولا ينتقي منه لتلاوته.

واستكمل أن الشيخ أحمد أبو فيوض، لم يبخل عليه بالنصح والإرشاد في مجال التلاوة، موضحًا أنه عندما يلتقي بالشيخ أبو فيوض، يشعر بجلال القرآن.

واستطرد أن الشيخ أحمد أبو فيوض، من أحفظ قراء مصر، ولا يختلف عليه إثنين، وأكاد أجزم أنه لم يشكو منه أحد القراء على الإطلاق.