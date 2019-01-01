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محافظات

"أوقاف الإسكندرية" تنظم 55 أمسية تحت عنوان "الحج ووحدة الأمة"

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:39 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم 55 أمسية تحت عنوان "الحج ووحدة الامة"، جاء على رأس هذه الأمسيات، أمسية مسجد سليمان محمود والتي حاضر فيها فضيلة الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، لا شك إن السمة الأسمى لأمتنا الأسلامية أنها أمة الوحدة، واستشهد بقوله تعالي: "إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ " وقوله جلّ شأنه: "وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ "

وتابع: لذا جاءت أوامر الشرع بالإعتصام بحبل الله عزوجل، "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ".

كما نهانا الحق تبارك وتعالى عن الافتراق "وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وأوضح أن عبادة الحج تتميز بأنها عبادة الزمان والمكان "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ"، فالحج منوطًا بمكان واحد وزمن واحد، يتجه فيه المؤمنون إلى ربّ واحد جلَّ شأنه.

وأشار إلى أن الحج وحدة في الملبس، وفي الشكل، والمظهر، وحدة في التلبية، والنداء، لذا ندعو لجمع الكلمة ووحدة الصف ونستفيد من ذكريات الأمة وأعيادها في البعد عن الفرقة.
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