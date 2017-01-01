إسلام عيسى يغادر معسكر المصري

اعترض جناح نادي المصري إسلام عيسى على سياسة مجلس إدارة النادي فيما يتعلق بالمغالاة المادية التي يواجهون بها العرض المقدم له من نادي بيراميدز.



وبحسب تقارير صحفية أفادت بأن مسئولي النادي البورسعيدي حددوا قيمة اللاعب بـ 35 مليون جنيه، بينما عرض بيراميدز ضمه بـ 25 مليون جنيه.



وعبر اللاعب عن غضبه من رفع المصري سقف مطالبه إلى هذا الحد، وغادر معسكر الفريق الذي يحضر لمنافسات الموسم المقبل، خاصة أنه يريد الرحيل بحثا عن تجربة احتراف جديدة في الموسم المقبل.



وكان عيسي قد انتقل إلى المصري قادما من نادي النصر القاهري في يناير 2018، بعقد مدته 5 أعوام ونصف العام، مقابل 10 ملايين جنيه مصري، أصبح بها الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.