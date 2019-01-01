النفط يهبط وسط توقعات بانحسار توترات إيران

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتهبط أكثر من ثلاثة بالمئة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إحراز تقدم مع إيران، مما يشير إلى أن التوترات قد تنحسر في الشرق الأوسط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 2.13 دولار أو 3.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 64.35 دولار للبرميل. وكان الخام قد بلغ أعلى مستوياته في الجلسة عند 67.09 دولار في وقت سابق

اليوم.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.96 دولار أو 3.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 57.62 دولار للبرميل.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء إن تقدما كبيرا تحقق مع إيران وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

ومما ضغط على أسعار النفط أيضا الضبابية التي تكتنف آفاق الاقتصاد الصيني، بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2

بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، وهي أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عاما.

علاوة على ذلك، شرعت شركات النفط الأمريكية في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك بسبب الإعصار باري والذي شمل نحو

74 بالمئة من حجم الإنتاج.

ويعود العاملون إلى أكثر من 280 منصة إنتاج جرى إخلاؤها، لكن قد يستغرق الأمر عدة أيام لاستئناف الإنتاج بالكامل.