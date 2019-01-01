باسم عودة يرد على تحريض الإخواني محمد ناصر حول "رفع الدعم"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لموقع "فالصو"، والذي يقدم إجابة على التساؤلات التحريضية لمذيع الإخوان محمد ناصر، حول تطبيق الدولة الشريحة الثالثة لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية.

وجاءت الإجابات في الفيديو على لسان وزير التموين الإخواني باسم عودة، خلال لقاء قديم له، يجيب على تساؤلات عن رفع الدعم عن المواد البترولية، ويبطل كل مزاعم وأكاذيب الإخوان عن عملية رفع الدعم عن الوقود، وأنها بالأساس تخدم المواطن البسيط.