مطار القاهرة ينهي استعداداته لاستقبال مشجعي منتخب الجزائر

اختتم مطار القاهرة الدولي استعداداته لاستقبال الجسر الجوي الجزائري الذي تسيره سلطات الطيران الجزائرية والقوات المسلحة الجزائرية لمشجعيها لحضور نهائي كأس أفريقيا الجمعة القادم بالقاهرة.



وأكدت مصادر بمطار القاهرة الجوي أن السلطات الجزائرية ستنقل المشجعين الجزائريين بواسطة 28 طائرة مدنية وعسكرية.



وأضافت المصادر أن الطائرات الجزائرية ستحمل حوالي 5000 من مشجعي المنتخب الجزائري يحضرون مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



وأوضحت أن مطار القاهرة مستعد تماما لاستقبال المشجعين الجزائريين مع وجود تعليمات واضحة بتسيير وسرعة إنهاء الإجراءات للمشجعين.



كان منتخب الجزائر قد وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب نيجيريا بهدفين لهدف واحد ليقابل منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب تونس بهدف للاشيء في المباراة النهائية للبطولة.