حملة موسعة لإزالة التعديات على نيل بسيون وشربين

نفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات فى عدد من المحافظات، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.



وأزال القطاع، اليوم الثلاثاء، 10 حالات للتعدى على نهر النيل بمدينة بسيون بالتعاون مع مركز شرطه كفر الزيات بمحافظه الغربية، تضمنت مبانى بالبلوك الأبيض ومبانى بالخرسانة وأسوار، بالإضافة إلى إزالة 6 مخالفات ردم بشجر الموز ومخلفاته بهندسة شربين بالدقهلية بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.



وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، إنه يتم متابعة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.



وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل في وزارة الموارد المائية والري، لـ"الدستور"، أن ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وعودة نهر النيل إلى سابق عهده.