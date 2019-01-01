الثلاثاء 16 يوليه 2019 الموافق 13 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

اقتصاد

توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين الإمارات وغامبيا

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
ads
وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية أمس اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع جمهورية غامبيا، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.

ووقع الاتفاقية عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي ومابوراي نيجي وزير المالية والشؤون الاقتصادية الغاميبي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.

وتؤكد الاتفاقية أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع تأكيد عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات.

وأكد عبيد حميد الطاير حرص دولة الإمارات على توفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز شبكة علاقاتها الدولية مع مختلف دول العالم من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية.

وقال الطاير: "تعد حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من المخاطر غير التجارية أولوية قصوى بالنسبة لوزارة المالية وهو الأمر الذي نحرص على تضمينه في كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع مختلف دول العالم."

وأضاف: "تعد جمهورية غامبيا إحدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للدولة في منطقة غرب أفريقيا، ويأتي توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين ليؤكد سعي الدولتين لتعميق علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات المتبادلة".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الباز عن تولي حسن شحاتة قيادة المنتخب: "لا تهدم تاريخك الزمن ليس زمانك"

منذ حوالي 4 ساعات

"الأعلى للجامعات" يعلن ضم كليات جديدة للتنسيق الحكومى 2019

منذ ساعة

"كاف" يعلن تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

منذ أقل من ساعتين

ميسي يواجه عقوبات قاسية

ads

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

image description

الجلسة العامة للبرلمان

image description

عزاء والدة داليا مصطفى

image description

صور صعود الجزائر لنهائي أمم أفريقيا بهدف محرز القاتل

image description

مباراة توديع تونس لبطولة إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال

ads

الأكثر قراءة

ميسي يواجه عقوبات قاسية

"الوزير قالي هجيب حقك".. دارين مصطفى تكشف تفاصيل اعتداء أحمد مجاهد عليها

"كاف" يعلن تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

مصدر: حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر

ستوديو

مستشار إماراتي يكشف كيف استفادت إنجلترا من الرياضة في جذب الاستثمارات

أهالي نجريج يناشدون شيخ الأزهر بالتنازل عن المعهد الذي أنشأه صلاح

محمد إمام يعاني بعد الأبوة: أنا بقيت قلقان

أسامة كمال عن تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد المصري: أصبحنا أفضل

ads

رياضة

أجواء تحفيزية في تدريبات الجزائر استعدادًا لنهائي الكان

هوسو.. سبّاحة قهرت بحر الأزمات

إسلام عيسى يغادر معسكر المصري

أمم أفريقيا 2019.. البطولة التي تحولت إلى "مقصلة" للمدربين

الرئيس نيوز

"الرئيس نيوز" يرصد: "التشريعات المُرحلة" لدور الانعقاد الخامس لـ"النواب"

إسقاط 3 طائرات مسيّرة بدون طيار أطلقها الحوثيون" على السعودية

فصل التوأم الباكستاني الملتصق من الرأس ليصبح "صفا ومروة"

بعد عرض النسخة الإسرائيلية للبيع.. 3 طوابع مصرية خلّدت معاهدة السلام

منوعات

7 أشياء في غرفة نومك.. تخلص منها فورا

بدء الخسوف الجزئي للقمر في سماء القاهرة

جمعية: غالبية الشركات الكبرى غير شفافة حول مدى تأثيرها على زوال الغابات

علماء يكتشفون أحفورة طيور قديمة ترجع إلى حوالي 100 مليون سنة

كشكول

غدًا.. احتفالية تخريج أول دفعة متخصصة باللوجستيات من مدارس بورسعيد

طارق شوقي يكشف مصير لجنة "ولاد الأكابر" بكفر الشيخ

"الأنصاري" و"عزيز" يدشنان مبادرة لتطوير حى راشد بسوهاج

الخميس.. توزيع الشهادات علي الطلاب الناجحين في أولى ثانوي بالجيزة

إسلام سياسي

الإرهابية تروج لدعوات تجديد البيعة لـ" محمود عزت"

تحالف دعم الشرعية في اليمن يسقط طائرتي درون أطقتهما ميليشيا الحوثي

زعيم المعارضة التركية يدعو لطرد الإخوان من بلاده والتصالح مع مصر - فيديو

غضب إخواني في تركيا على قيادي بارز بالجماعة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
أين البابا كيرلس السادس؟
لواء.حمدى البطران
الزخم الثقافى فى الأقاليم
ثروت الخرباوي
مبعوث العناية الأمريكية
منى رجب
جمالك يا نيل
المزيد

الثقافة

"ثقافة الغربية" تناقش اهتمام الدولة بقضايا الشباب

تكريم أحمد صيام فى احتفال جمعية "محبي الأطرش" بذكرى رحيل أسمهان

"الأخلاق والقيم".. محاضرة للأطفال بثقافة المنيا

ثقافة الإسكندرية تناقش "مهارات التواصل مع الآخرين"

صفحتنا ع الفيس بوك