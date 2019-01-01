أسهم أمريكا تغلق منخفضة وسط مخاوف بشأن أرباح البنوك والتجارة

تراجعت أسهم بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد إعلان بنوك نتائجها الفصلية التي زادت المخاوف من تقوض الأرباح جراء خفض أسعار الفائدة، بينما تأثرت معنويات المستثمرين سلبا أيضا جراء تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص التجارة.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 23.67 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 27335.49 نقطة.



وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.29 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 3004.01 نقطة.



ونزل المؤشر ناسداك المجمع 35.39 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 8222.80 نقطة.