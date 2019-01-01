العالم العربي يشهد خسوفًا جزئيًا للقمر

تشهد دول عربية عدة، مساء اليوم الثلاثاء، خسوفًا جزئيًا للقمر.



وأفادت الحسابات الفلكية للدليل الفلكي السنوي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته حتى نهايته تبلغ مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريبا، وفق تقارير إعلامية.



وبدأت ملاحظة الظاهرة الفلكية، التي لا تتكرر قبل أربع سنوات من الآن، في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الساعة الثانية عشرة من صباح الأربعاء، ونشر حساب مركز الفلك الدولي على تويتر صورًا للظاهرة.

وفي السعودية، نشر ناشطون صورًا لبداية الخسوف في المملكة.



وفي مصر فتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أبوابه مساءالثلاثاء، لكل فئات المجتمع من المتخصصين، والهواة والمهتمين لرصد الظاهرة.



وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثماني وثلاثين دقيقة تقريبا، ويتفق توقيت الخسوف وسطه مع توقيت اكتمال هلال شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية بدرًا.