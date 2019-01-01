قرار حكومي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة "نفط البحرين" برئاسة داود نصيف

عينت البحرين اليوم الثلاثاء، داود نصيف رئيسًا لمجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو).



وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، عيّن داود نصيف رئيسًا لمجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو).



وأضافت الوكالة أن الوزير أمر بإعادة تشكيل مجلس إدارة ”بابكو“.



يذكر أن شركة نفط البحرين بابكو مملوكة بالكامل لحكومة البحرين وهي تعمل في مجال صناعة النفط. وذلك يشتمل على الاستكشاف والبحث عن النفط والحفر والإنتاج والتكرير وتوزيع المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بيع وتصدير النفط الخام والمشتقات البترولية.



تملك الشركة مصفاة لتكرير النفط طاقتها 250.000 برميل في اليوم، بالإضافة إلى مرافق لتخزين أكثر من 14 مليون برميل، ومركز لتوزيع المنتجات المحلية، ورصيف بحري لتصدير منتجاتها النفطية.



أهم الأسواق التي تستورد نفط بابكو ومنتجاتها البترولية هي أسواق الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، علمًا بأن 95 في المائة من المنتجات النفطية المكررة تصدر إلى الخارج.