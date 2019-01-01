رئيس جامعة مطروح يفتتح المستشفى التعليمي لكلية الطب البيطري

افتتح الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، المستشفى التعليمي ومعمل الميكروبيولجي لكلية الطب البيطري بفوكة.



وذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار القائم بأعمال نائب رئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة إيمان خليفة القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عمرو عبد الحميد عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد المصري وكيل وزارة الطب البيطري بمطروح، والدكتور أيمن العريان مدير الحسابات بالجامعة، وعدد من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والزراعة.



وأشاد الدكتور محمد اسماعيل بالجهد المبذول من جميع القائمين على كلية الطب البيطري، والذي أثمر عن وجود مستشفى تعليمي ومعمل ميكروبيولوجي يشتملان على أحدث الأجهزة بتكلفة إجمالية مليون و850 ألف جنيه.



وأضاف أن معمل الميكروبيولوجي يخص جميع كليات الجامعة تحت إشراف عميدة كلية الطب البيطري لتدريب الطلاب عمليًا، حتى تنتج الجامعة خريج قادر على مواكبة سوق العمل، بالإضافة إلى توفير العملية البحثية للهيئة المعاونة في إنتاج أبحاث تطبيقية، وتوفير الأجهزة التي تساعد في الحصول على النتائج بدقة وسهولة وسرعة، كما تخدم المستشفى جميع أهالي مطروح بتوفير الكشوف والعلاج للحيوانات مجانًا، وتشخيص الأمراض الفيروسية والبكتيرية بدقة وسرعة، والقيام بخدمة مجتمعية من خلال القوافل الطبية البيطرية والتي تخدم الساحل الشمالي وغرب مطروح.



وقدمت الدكتورة إيمان خليفة، الشكر إلى رئيس جامعة مطروح لدعمه الدائم لجميع كليات الجامعة، وتلبيه أي طلب يصب في مصلحة جامعة مطروح، حيث امتد دعمه على مدار العامين الماضيين بين إنشاءات وتجهيزات حتى ظهر العمل بهذه الصورة المشرفة، مضيفة أن تم الدعم بأحدث الأجهزة العلمية التي تعد الأولى من نوعها على أرض مطروح، وتساعد في التشخيص المعملي الحديث والكشوف والعمليات الجراحية بأحدث التقنيات العلمية، بما يواكب خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.



وأضافت أن معمل الميكروبيولوجي يشمل ثلاجة، حضانة، جهاز تعقيم بالبخار "أوتوكلاف"، فرن تعقيم، جهاز طرد مركزي، جهاز تقطير مياه، مقلب أنابيب، حمام مائي هزاز، ميزان رقمي، ميكروسكوب ميكروبيولوجي، برطمان بكتيريا لا هوائية، جهاز خلط كهربائي، وجهاز أشعة فوق بنفسجية وتتكون المستسفى التعليمي، على شنطة تلقيح صناعي، جهاز تعقيم، سرير حيوانات كبيرة، سرير حيوانات صغيرة ثابت، غلاية تعقيم، فرن تعقيم، ديب فريزر، جهاز أشعة، شنيور عظام، جهاز رسم قلب، جهاز سونار، جهاز قاذف كهربائي، ميكروسكوب ثنائي.



وأشارت إلى أن هناك جهاز محاكاة بالحجم الطبيعي لبقرة ووليدها، لتصبح جامعة مطروح الثانية على مستوى جامعات مصر في تواجد جهاز محاكاة بعد جامعة دمنهور، والذي يعد فرصة لتدريب جميع طلاب كليات الطب البيطري مجانًا موصحة أن توافر مثل هذه الأجهزة الحديثة يزيد من إثراء الجانب العملي الإكلنيكي في أقسام الولادة والأمراض الباطنة والمعدية، مما يزيد من إنتاج الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود، وأمراض الحيوانات البرية، والتي لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان من خلال الحيوانات ومنتجاتها، ويساعد على الارتقاء بمهنة الطب البيطري.



وأشاد الدكتور محمد المصري وكيل وزارة الطب البيطري، بإمكانات المستشفى في جميع التخصصات، حيث تتوافر أحدث الأجهزة التي تخدم العملية البحثية والبيطرية ككل، مؤكدا على وجود قوافل طبية بيطرية بالتعاون بين مديرية الطب البيطري، وكلية الطب البيطري بمطروح، حيث يتم تنظيم أربع قوافل طبية مطلع أغسطس القادم لمدن مطروح "براني، النجيلة، والحمام"، بالإضافة إلى وجود دورات تدريبية للطلبة في وحدة ومجزر مطروح لدعم الجانب العملي لدى الطلاب.



وأضاف الدكتور سعيد رزق مدرس الولادة بكلية الطب البيطري، أن افتتاح المستشفى التعليمي البيطري ومعمل الميكروبيولوجي يساعدان في تحسين السلالات باستخدام أحدث الأجهزة، والتي لا تقل عن أي جامعة عملاقة، حيث تمتلك جامعة مطروح خبرات وكفاءات بشرية تساهم في زيادة الإنتاج الحيواني مما يؤثر على اقتصاد المحافظة ككل.