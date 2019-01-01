جامعة أسوان تنظم قافلة طبية في قرية المنصورية

نظمت جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، قافلة طبية مجانية في قرية المنصورية التابعة لمركز دراو، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للمشاركة المجتمعية للجامعات المصرية في تطوير العشوائيات، وتستمر القافلة لمدة يومين تحت رعاية أحمد ابراهيم محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.



وصرح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بأن اليوم الأول للقافلة الطبية أسفر عن إجراء الكشف الطبي على 1020 حالة بالقرية، حيث ضمت القافلة 21 تخصصًا طبيًا مختلفًا ويتم الكشف وصرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية بالمجان، موضحًا أن القافلة تتضمن تنظيم عدد من الندوات المختلفة عن الصحة الإنجابية والاسعافات الأولية وذلك بمشاركة كليات الطب والتمريض والخدمة الاجتماعية وبالتعاون مع علماء مديرية الأوقاف بأسوان.



وأشار عثمان إلى أن القافلة الطبية شهدت متابعة وتنظيمًا كبيرًا من الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى الطيري والدكتور عبدالرحمن الطحان وكيلا الكلية والدكتور عبدالله العبيدي مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان.



من جانبه، أوضح الدكتور حمادة رجب منسق عام المشروع أن المبادرة الرئاسية للمشاركة المجتمعية للجامعات المصرية تتضمن تطوير شامل لقرية المنصورية من خلال تنفيذ اعمال للتطوير والتجميل وتأهيل البنية الأساسية وأعمال التشجير وتنفيذ قوافل طبية وبيطرية مختلفة وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس.