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رياضة

الوحدة السعودي يتعاقد مع الأسترالي جودوين

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:07 م
الأسترالي جودوين
الأسترالي جودوين
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أعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب الأسترالي كرايج جودوين، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.


وقال نادي الوحدة عبر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، أن إدارة النادي قد أنهت إجراءات ضم اللاعب الأسترالي من نادي أدلايد الأسترالي، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وخاض جودوين البالغ من العمر 28 عاما، 33 مباراة خلال الموسم الماضي مع فريقه بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 19 هدفًا وأسهم بـ9 تمريرات حاسمة، واختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأسترالي.

ويملك جودوين مسيرة رائعة فقد مثل مانشستر سيتي تحت 21 عامًا عام 2011 وبعدها بعام واحد لعب في صفوف نيوكاسل يونايتد ثم في 2014 مثل سبارتا الهولندي قبل انتقاله للدوري الأسترالي في 2018.

الجدير بالذكر أن إدارة الوحدة قد أنهت علاقتها بالجزائري مباراكو حيثُ أعلن الحساب الرسمي قائلًا: “إدارة نادي الوحدة بشكرها العميق للجزائري زيدان مباراكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد فك الارتباط معه بالتراضي متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة”.
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