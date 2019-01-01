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رياضة

تريبييه يقترب من أتلتيكو مدريد في صفقة تبادلية

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:05 م
تريبييه
تريبييه
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كشفت شبكة سكاي سبورتس العالمية عن اقتراب كيران تريبييه نجم فريق نادي توتنهام الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث إن المحادثات بين الجانبين في مرحلة متقدمة.

وأفادت سكاي سبورتس، أنه من المقرر أن يطير الظهير الإنجليزي إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، غدًا –الأربعاء- من أجل الخضوع للفحص الطبي؛ تمهيدًا لإتمام الانتقال إلى صفوف الروخي بلانكوس.

وضمن المفاوضات لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، عرض الأتلتي انتقال لاعبه أنخيل كوريا إلى صفوف السبيرس كجزء من الصفقة.

ومن غير الواضح ما إذا كان توتنهام يريد التوقيع مع كوريا من عدمه، ولكنه لاعبًا دوليًا أرجنتينيًا ومعروفًا لدى المدير الفني الأرجنتيني للفريق اللندني، ماوريسيو بوتشيتينو.

وتأتي رغبة أتلتيكو في انتداب تريبييه في إطار تعويض رحيل المخضرم خوانفران عن صفوف الفريق بعد إعلانه اعتزال لعب كرة القدم.

وذكر المصدر ذاته أن هناك ثقة متزايدة من جانب الطرفين؛ للوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة قبل نهاية هذا الأسبوع، إلا أن مصدرًا من إسبانيا أثار الشكوك حول إمكانية إكمال الصفقة، حيث إن هناك شكوكا حول موافقة سيميوني مدرب أتلتيكو على التوقيع مع لاعب لا يفهم اللغة الإسبانية بشكل كبير!.
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