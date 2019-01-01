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مصر

لأول مرة منذ 97 عاما.. "الآثار" تبدأ ترميم تابوت "توت عنخ آمون"

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:05 م
جريدة الدستور
مها صلاح
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بدأت وزارة الآثار في أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون، والذي تم نقله مؤخرًا من مقبرة الملك بوادي الملوك بالأقصر، إلى المتحف المصري الكبير تمهيدًا لعرضه ضمن مجموعة الملك الذهبي بالمتحف.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إلى أن عملية نقل التابوت تمت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على عملية النقل في جلستها المنعقدة في شهر يونيو الماضي وذلك لتنفيذ أول عملية ترميم له منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.

من جانبه، قال الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف الكبير إن التابوت سيتم عرضه ضمن سيناريو العرض المتحفي لمجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف مع باقي التوابيت الأخرى الذهبية الموجودة حاليًا بالمتحف المصري بالتحرير والتي سيتم نقلها للمتحف الكبير قبيل افتتاح المتحف الكبير لتعرض التوابيت كاملة لأول مرة.

وبدوره، أوضح عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف الكبير أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت ستستغرق حوالي ٨ أشهر حيث يعاني التابوت من العديد من مظاهر التلف المختلفة والتي تتمثل في وجود شروخ في طبقات الجص المذهبة وضعف عام في طبقات التذهيب، مشيرًا إلى أنه تم توثيق وإثبات جميع مظاهر التلف بالتابوت وعمل تقرير حالة له قبل عملية النقل.

وأكد أنه تم نقل التابوت وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف المرممين والأثريين وبالتعاون مع شرطة السياحة والآثار،
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